US-Börsen im Verlauf wenig verändert - vor starker Wochenbilanz

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag im Verlauf wenig verändert tendiert. Auf dem Weg zu einer sehr starken Wochenbilanz hielten sich die Anleger zum Wochenausklang an der Wall Street mit Neuengagements zurück. Auch die weiter ansteigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA und in Europa sowie die weiterhin noch nicht entschiedene US-Präsidentschaftswahl ließ die Anleger abwartend agieren.

Gegen 19.15 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 48,77 Zählern oder 0,17 Prozent bei 28.341,41 Punkten, nachdem er zuvor vier klare Gewinntag absolviert hatte. Der S&P-500 Index lag moderate 0,05 Prozent höher bei 3.512,14 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verbesserte sich leicht um 0,13 Prozent auf 11.906,21 Einheiten.

Der demokratische Herausforderer Joe Biden rückte einem Sieg bei der US-Wahl aber mittlerweile ein Stück näher. Biden liegt aktuell in vier von fünf noch umkämpften Bundesstaaten in Führung.

Erfreuliche Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt lieferte nur wenig Auswirkungen. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber September um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent, Analysten hatten im Schnitt mit einem schwächeren Rückgang auf 7,6 Prozent gerechnet. Auch die Beschäftigung ist im Oktober stärker als erwartet auf 638.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestiegen.

Zu den Aktien im Fokus zählten nach Zahlen T-Mobile-US. Die US-Tochter der Deutschen Telekom trotzt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter der Corona-Krise. Nach dem dritten Quartal hob T-Mobile-US-Chef Mike Sievert die Ziele für den operativen Gewinn und den Kundenzuwachs an. An der Börse wurden die Zahlen gut aufgenommen, Aktien der T-Mobile-US stiegen um 5,8 Prozent.

Der weltgrößte Fahrdienst-Vermittler Uber erlitt wegen der Corona-Pandemie im dritten Quartal einen hohen Verlust. Die Anleger hatten offenbar aber mit Schlimmerem gerechnet, denn die Papiere kletterten um mehr als sieben Prozent hoch.

Neuigkeiten gab es auch vom Computerspiele-Hersteller Electronic Arts, der mit seinem Ausblick enttäuschte. Die Aktien fielen um 7,1 Prozent.