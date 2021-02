US-Börsen knapp behauptet im Frühhandel

Dow verliert 0,1 Prozent - Disney nach Zahlen schwach

Die US-Börsen haben am Freitag im Frühhandel knapp behauptet notiert. Die Anleger seien offenbar nicht gewillt, sich vor dem langen Wochenende zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagte ein Börsianer. Am kommenden Montag wird in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

Der Dow Jones, der tags zuvor noch ein weiteres Rekordhoch von 31.543 Punkten erreicht hatte, notierte am Freitag im frühen Handel 0,11 Prozent niedriger bei 31.396,03 Zählern. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an. Der marktbreite S&P-500 lag zuletzt 0,03 Prozent im Minus bei 3.915,14 Punkten. Der technologielastige Nasdaq-100 verlor 0,08 Prozent auf 14.014,59 Punkte.,

Die im Frühhandel gemeldeten Daten zur Verbraucherstimmung wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Das Konsumklima in der USA hat sich im Februar überraschend eingetrübt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 2,8 Punkte auf 76,2 Zähler, wie die Universität laut einer ersten Erhebung mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit August 2020. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 80,9 Punkte gerechnet.

Für Impulse sorgte hingegen die Berichtssaison. So büßten Disney nach Meldung von Zahlen 1,63 Prozent ein und waren damit die größten Verlierer im Dow. Die Pandemie belastet den Entertainment-Konzern zwar weiter stark, wegen des boomenden Streaming-Geschäfts kehrte er im ersten Geschäftsquartal aber zurück in die schwarzen Zahlen und übertraf dabei die Erwartungen.