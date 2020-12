US-Börsen leichter im Frühhandel, Dow Jones gibt 0,25 Prozent ab

Zurückhaltung an der Wall Street nach jüngsten Rekord an der Nasdaq und beim S&P-500

Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn leichter notiert. Nachdem am Vorabend an der Wall Street neue Rekordhochs an der Technologiebörse Nasdaq und beim marktbreiten S&P-500 markiert worden waren, hielten sich die Anleger nun etwas zurück mit neuen Aktienkäufen. Zudem fielen die jüngsten Nachrichten vom Arbeitsmarkt etwas enttäuschend aus.

Gegen 16.00 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 75,13 Einheiten oder 0,25 Prozent auf 29.748,79 Zähler. Der S&P-500 Index gab 0,16 Prozent auf 3.656,49 Zähler ab. Der Nasdaq Composite Index ermäßigte sich um 0,67 Prozent auf 12.272,71 Einheiten.

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im November weniger gestiegen als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten habe im Monatsvergleich um 307.000 zugelegt, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 440.000 gerechnet. Damit setzte sich auf dem Arbeitsmarkt die Erholung nach dem Corona-Einbruch vom Frühjahr fort. Das Tempo hat sich allerdings erneut abgeschwächt. Auch in den USA hat sich zuletzt die Coronakrise wieder verschärft und einige Bundesstaaten haben neue Beschränkungen erlassen.

Die Reihe an guten Nachrichten in puncto Corona-Impfstoffe erhielt am Mittwoch eine Fortsetzung. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel erteilte eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Dies hievte die primär in New York gelisteten Biontech-Aktien, die am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen litten, mit 6,8 Prozent ins Plus. Pfizer rückten um 3,1 Prozent vor.

Auf Unternehmensseite lohnt sich auch wieder ein Blick auf Slack wegen der nun offiziellen Übernahme durch Salesforce für rund 27,7 Milliarden Dollar. Nach den Spekulationen der vergangenen Tage wird die Bestätigung für die rekordhohen Slack-Aktien nun offenbar kein Treiber mehr, die Papiere des Anbieters von Büro-Kommunikationslösungen fielen um 2,4 Prozent. Unter Druck bleiben aber die Salesforce-Titel. Die Titel rauschten nach dem bisher größten Zukaufs in der Geschichte um mehr als neun Prozent tiefer.

Die Titel von Hewlett Packard Enterprise (HPE) gaben leicht um 0,3 Prozent nach. Das IT-Unternehmen hatte mit seinen Quartalszahlen sowie mit seiner Prognose die Erwartungen übertroffen. Zudem meldete HPE, dem Silicon Valley den Rücken zu kehren und nach Houston zu ziehen. Dort habe man bereits den größten Beschäftigungs-Schwerpunkt in den USA.