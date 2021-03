US-Börsen mit Verlusten im Frühhandel

Vor allem Technologiewerte schwach

Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn mit Verlusten notiert. Vor allem im Technologiebereich ging es mit den Aktienkursen merklich abwärts. Wieder steigende Zinsen am Anleihenmarkt und überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten an der Wall Street für eine negative Stimmung.

Gegen 16.00 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index um moderate 0,02 Prozent auf 31.384,94 Zähler. Der S&P-500 Index gab um 0,56 Prozent auf 3.848,69 Zähler ab. Der Nasdaq Composite Index fiel um 1,04 Prozent auf 13.219,55 Einheiten.

Am US-Anleihemarkt zogen die Renditen zur Wochenmitte wieder deutlich an. Hintergrund des Zinsanstiegs in den vergangenen Wochen sind steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA. In den vergangenen Tagen war der Zinsanstieg zum Erliegen gekommen, am Mittwoch nahm er jedoch wieder Fahrt auf. Die steigenden Zinsen werden an den Aktienmärkten nicht gern gesehen, weil dadurch Anleihen als Anlagealternative interessanter werden und zudem die Refinanzierung für Unternehmen teurer werden kann.

Zudem stieg in den USA die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar deutlich weniger als erwartet, wie aus Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Allerdings viel beachtete, war der Anstieg im Jänner etwas stärker als bisher bekannt ausgefallen. Am Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den vergangenen Monat auf der Agenda.

Diese Entwicklungen stehen dem zunehmenden Konjunkturoptimismus gegenüber, der vom der rasch fortschreitenden Impfkampagne ausgeht. Die USA werden nach Worten von Präsident Joe Biden bereits "bis Ende Mai" genügend Impfstoff für alle Erwachsenen im Land haben. Bisher hatte Biden das Erreichen dieses Meilensteins bis Ende Juli angestrebt.

Apple-Papiere büßten 0,9 Prozent. Salesforce.Com gaben 1,2 Prozent nach und markierten damit im Dow den untersten Platz. Spitzenreiter waren hingegen die Boeing-Titel mit plus 3,3 Prozent.

Intel-Aktien legten ungeachtet negativer Nachrichten um 0,3 Prozent zu. Zuvor war bekannt geworden war, dass der Chipkonzern von Geschworenen in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Milliarden Dollar in einem Patentstreit verurteilt worden war. In dem Verfahren ging es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion, die laut dem Urteil von Dienstag verletzt wurden. Intel kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen.

Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil profitierten hingegen von den deutlich steigenden Preisen für Öl der Sorten Brent und West Texas Intermediate (WTI): Chevron-Titel zogen 2,3 Prozent hoch und ExxonMobil verteuerten sich um 0,6 Prozent.