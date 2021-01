US-Börsen nach Biden-Angelobung weiter sehr fest - Rekordstände

S&P-500 und Nasdaq Composite mit neuen Höchstständen - US-Präsident Biden legte Amtseid ab - Netflix-Aktien nach Zahlen über 16 Prozent im Plus

Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf fester tendiert und teilweise Rekordstände erreicht. Im Mittelpunkt stand an der Wall Street der Machtwechsel in den USA. Präsident Joe Biden hat seinen Amtseid abgelegt. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten diesen am Mittwoch an der Westseite des Kapitols in Washington ab.

Zuvor war Kamala Harris als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt worden. Biden löst den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm. Am Markt konzentriere man sich nun auf die angekündigten billionenschweren Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

Der Dow Jones stieg gegen 18.45 Uhr um 0,71 Prozent auf 31.150,74 Punkte. Der marktbreite S&P-500 zog um 1,26 Prozent auf 3.846,78 Einheiten an. Er verzeichnete im Tagesverlauf einen Rekordstand. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,78 Prozent auf 13.431,69 Zähler und stieg zwischenzeitlich ebenfalls auf einen neuen historischen Höchststand.

Bei den Einzelwerten sorgten die Aktien von Netflix mit einem Kurssprung von über 16 Prozent für Aufsehen. Der Streaming-Dienst ist im abgelaufenen Quartal dank Serienhits wie "The Queen's Gambit", "Bridgerton" und "The Crown" und trotz eines verschärften Konkurrenzkampfs stark gewachsen. Die Geschäftszahlen übertrafen die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten deutlich. Bei der Zahl der zahlenden Abonnenten knackte das Unternehmen die Marke von 200 Millionen.

Stark nachgefragt waren auch die Titel von Alibaba mit einem Plus von mehr als sechs Prozent. Erstmals seit Ende Oktober trat der Gründer des chinesischen Online-Giganten, der Milliardär Jack Ma, wieder öffentlich in Erscheinung. Chinesische Staatsmedien verbreiteten eine Video-Botschaft des 56-Jährigen, mit der er sich den Berichten zufolge an 100 Lehrer im ländlichen Raum richtete. Ma kündigte in dem Video an, sich noch mehr als bisher für karitative Zwecke einsetzen zu wollen. Der Milliardär war seit Ende Oktober nicht mehr öffentlich aufgetreten, seit er in einer Rede die chinesischen Regulatoren scharf kritisiert hatte.

Die beiden im Dow Jones Industrial enthaltenen Titel Procter & Gamble sowie UnitedHealth konnten mit ihren Quartalszahlen keine positiven Impulse mehr setzen. Sowohl die Aktien des Konsumgüterherstellers (minus 0,97 Prozent) als auch jene des Krankenversicherers (minus 0,33 Prozent) gaben nach.