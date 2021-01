US-Börsen nach Rekordhochs am Vortag nun wenig verändert

Starke Konjunkturnachrichten unterstützen

Die US-Börsen haben am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn wenig verändert notiert. Nach den neuen Rekordhochs an der Wall Street am Vortag nach der Angelobung des US-Präsidenten Joe Biden hielten sich die Anleger nun etwas zurück mit Aktien-Neuengagements.

Gegen 15.45 Uhr fiel um der Dow Jones Industrial Index um moderate 26,85 Einheiten oder 0,09 Prozent auf 31.161,53 Zähler. Der S&P-500 Index verlor leicht um 0,11 Prozent auf 3.847,54 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg hingegen um zaghafte 0,04 Prozent auf 13.462,42 Einheiten.

Überraschend gute Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft und besser als erwartet ausgefallene Kennzahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt der USA unterstützten aber die Kurse an der Wall Street etwas. Demnach hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Jänner unerwartet stark aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 9,1 Punkten im Vormonat auf 26,5 Punkte, während Volkswirte im Schnitt nur einen Zuwachs auf 11,8 Punkte erwartet hatten.

Zudem war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gesunken ist. Außerdem hat sich der amerikanische Immobilienmarkt trotz Corona-Pandemie weiter solide entwickelt. Im Dezember sind sowohl die Baubeginne als auch die Genehmigungen für neue Häuser spürbar gestiegen.

Im Dow Jones eroberte die Travelers-Aktie mit plus 3,8 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter verteuerten sich Apple um 1,9 Prozent. Am anderen Ende büßten Walgreens Boots Alliance um 1,7 Prozent an Kurswert ein. Merck & Co fielen um 1,6 Prozent.

Auch geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So brockte die Pandemie der Fluggesellschaft United Airlines auch zum Jahresende einen hohen Verlust ein. Die Erwartungen der Anleger wurden enttäuscht, so dass die Aktien um 5,7 Prozent fielen.

Alcoa überraschte zwar mit seinen Resultaten positiv, dennoch verloren die Anteilsscheine satte 8,2 Prozent. Der Aluminiumkonzern warnte vor wieder schwächeren Geschäften, sollten sich die Absatzmärkte nicht erholen.