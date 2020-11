US-Börsen schießen zur Eröffnung in die Höhe - Dow +4,6 Prozent

Dow Jones und S&P-500 mit neuem Rekordhoch - Biontech und Pfizer mit positiven Impfstoff-Nachrichten - Papiere von Coronaverlierern mit Kursfeuerwerk

Angetrieben von positiven Meldungen rund um einen möglichen Covid-19-Impfstoff sind die US-Börsen am Montag mit einem regelrechten Kursfeuerwerk in die neue Handeslwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.45 Uhr mit einem satten Plus von 4,62 Prozent bei 29.632,53 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg ebenso deutlich um 3,22 Prozent auf 3.622,61 Zähler. Damit erklommen die beiden Indizes jeweils ein neues Rekordhoch.

Der technologielastige Nasdaq Composite blieb hingegen mit einem leichten Plus von 0,59 Prozent auf 11.965,87 Zähler deutlich hinter dem Marktumfeld zurück. Infolge der Coronakrise hatten vor allem Technologiewerte deutlich an Wert gewonnen. Mit einem möglichen Impfstoff und dem Ausblick auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie dürften Anleger ihre Portfolios nun jedoch wieder umschichten.

Wie das deutsche Biotechunternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer mitteilten, bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. chwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden. Beide Unternehmen wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Unabhängige Experten zeigten sich beeindruckt.

Für die an der Nasdaq gelisteten Biontech-Papiere ging es zu Handelsstart um satte 21 Prozent nach oben. Auch die Pfizer-Titel kletterten um 8 Prozent.

Bereits vor den Euphorie rund um die positiven Impfstoff-Meldungen war die Wall Street vorbörslich etwas höher indiziert worden. Grund ist wohl der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Von Marktexperten war zu hören, dass der Wahlsieg nun die Unsicherheiten rund um den Ausgang der Wahl beiseite schaffe.

Im Blickfeld der Anleger standen am Montag zunächst vor allem Aktien von Krisenverlierern. Die Luftfahrtbranche legte etwa deutlich zu. So schossen American Airlines (plus 13,0 Prozent), United Airlines (plus 19,5 Prozent) und Delta Air Lines (plus 16,2 Prozent) in die Höhe.

Die Papiere der Fast-Food-Kette McDonald's stiegen zu Handelsstart um rund 2 Prozent. Der Konzern vermeldete im dritten Quartal im Vergleich zu den drei Monaten davor eine deutliche Erholung. Der bereinigte Gewinn je Aktie nahm um fünf Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.