US-Börsen (Schluss) 1 – Deutliche Zuwächse an der Wall Street

Dow Jones gewinnt 1,95 Prozent - S&P-500 mit stärkstem Handelstag seit Juni

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag deutlich höher geschlossen. Die zunehmende Entspannung am Anleihenmarkt und die Fortschritte bei einem weiteren US-Konjunkturprogramm trieben die Aktienkurse an der Wall Street nach oben. Der Dow Jones kletterte 603,14 Einheiten oder 1,95 Prozent auf 31.535,51 Zähler hoch.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gewann satte 2,38 Prozent auf 3.901,82 Zähler und absolvierte damit laut US-Finanzinformationsdienst CNBC den besten Handelstag seit dem 5. Juni 2020. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index zog 3,01 Prozent auf 13.588,83 Zähler hoch. In der Vorwoche hatte er laut CNBC noch um fast fünf Prozent an Wert eingebüßt.