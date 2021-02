US-Börsen (Schluss) 1 – Dow Jones bleibt auf Rekordjagd

Leitindex der Vereinigten Staaten steigt auf 31.522,75 Punkte

Die US-Börsen sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones stieg mit plus 0,20 Prozent auf 31.522,75 Punkte und setzte somit seine Rekordjagd fort. Der S&P-500 gab hingegen um 0,06 Prozent auf 3.932,59 Zähler nach. An der Technologiebörse verlor der Nasdaq Composite 0,34 Prozent auf 14.047,50 Einheiten.

Im Fokus seien rückläufige Covid-Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten gestanden, gepaart mit Fortschritten bei den Impfungen sowie als positiv empfundene Quartalsergebnisse und Billionen schwere Konjunkturhilfen, hieß es von Marktbeobachtern. Etwaige Rückschläge bei Impfungen oder steigende Infektionszahlen, würden allerdings wieder belasten. Zudem blickten Anleger auch auf steigende Marktzinsen.