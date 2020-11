US-Börsen (Schluss) 1 – Dow Jones gewinnt 0,15 Prozent

Verhandlungen über US-Konjunkturhilfsprogramm nun im Fokus

Die US-Börsen sind am Donnerstag mehrheitlich mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Noch am Vortag wogen Corona-Sorgen schwer auf den New Yorker Aktienindizes. Als kursstützend erachtete der Markt die Nachricht, dass der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionsfälle in den Vereinigten Staaten mit den Demokraten weiter über ein Konjunkturhilfsprogramm verhandeln wolle.

Der US-Leitindex Dow Jones stieg um 0,15 Prozent auf 29.483,23 Zähler und der breiter gefasste S&P-500 legte um 0,39 Prozent auf 3.581,87 Punkte zu. Der Nasdaq Composite erhöhte sich gar um 0,87 Prozent auf 11.904,71 Einheiten.