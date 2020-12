US-Börsen (Schluss) 1 - Dow Jones gewinnt 0,24 Prozent

Moderate Gewinne - Anleger setzen weiter auf Konjunkturerholung und neue Regierung

Nach der Verschnaufpause vom Vortag haben Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres an der Wall Street wieder auf Aktien gesetzt. Die Kursgewinne fielen allerdings moderat aus, neue Rekordmeldungen gab es zur Wochenmitte nicht. Der Dow Jones stieg um 0,24 Prozent auf 30.409,56 Punkte. Der marktbreite S&P-500 schloss 0,13 Prozent höher mit 3.732,04 Zählern. Der Nasdaq Composite befestigte sich um 0,15 Prozent auf 12.870,00 Punkte.

Die Investoren in den USA setzen dank weltweit angelaufener Corona-Impfungen für 2021 immer mehr auf eine durchgreifende Erholung der Konjunktur, unterstützt auch durch die neue US-Regierung. Am Mittwoch erhielt mit dem britischen Pharmariesen Astrazeneca ein weiterer Hersteller eine Zulassung für einen Impfstoff in Großbritannien. Auch Argentinien ließ den Impfstoff der Briten zu - weitere Länder dürften bald folgen.