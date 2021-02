US-Börsen (Schluss) 1 – Dow Jones legt 0,3 Prozent zu

Inflationsängste weiter im Fokus

Die US-Börsen haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 31.613,02 Punkten. Der S&P-500 ermäßigte sich hingegen um 0,03 Prozent auf 3.931,33 Zähler. Etwas deutlicher nach unten ging es an der Technologiebörse Nasdaq. Der Nasdaq Composite verlor 0,58 Prozent auf 13.965,49 Einheiten.

Gebremst wurde die Börsenstimmung weiter von den jüngsten Inflationsängsten. Ein Indikator dafür sind die steigenden Anleihenrenditen, die als Gradmesser für Inflationsängste gelten. Die am Mittwoch gemeldeten Daten zu den Erzeugerpreisen waren deutlich stärker als erwartet ausgefallen und schürten die Ängste damit. Steigen die Renditen mit den Preiserwartungen, werden Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.