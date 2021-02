US-Börsen (Schluss) 1 - Dow Jones schließt 0,03 Prozent leichter

Impulsarmer Handel - Konjunkturdaten Mangelware

Die US-Börsen haben am Dienstag überwiegend mit Verlusten geschlossen. So verlor der Dow Jones Industrial knappe 0,03 Prozent auf 31.375,83 Einheiten. Auch der S&P-500 gab um 0,11 Prozent auf 3.911,23 Einheiten nach. Einzig der Nasdaq Composite rettete leichte Aufschläge von 0,14 Prozent auf 14.007,70 Punkte über die Ziellinie.

Nach sechs Gewinntage in Folge gingen es somit für die wichtigsten Indizes in New York zumindest teilweise wieder etwas nach unten. Der Handel erwies sich am Dienstag als relativ impulsarm. Konjunkturdaten waren in Übersee Mangelware. Lediglich Quartalsberichte von einigen Unternehmen sorgten für etwas Bewegung.