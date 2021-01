US-Börsen (Schluss) 1 - Dow Jones schließt mit 0,2 Prozent im Plus

Impulsarmer Handel

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag in einem impulsarmen Handel wenig bewegt. Nachdem die Kurs weitgehend um die Vortagesstände schwankten, konnten sie letztendlich Gewinne über die Ziellinie bringen.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,19 Prozent auf 31.068,69 Punkte. Auch der breiter gefasste S&P-500 ging mit Zugewinnen von 0,04 Prozent auf 3.801,19 Einheiten aus dem Handel. Der technolgielastige Nasdaq Composite legte ebenso um 0,28 Prozent auf 13.072,43 Punkte zu.

Angesichts der nahenden Berichtssaison und der bereits hohen Bewertungen am Markt hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger in Grenzen. Einerseits hofft man am Markt zwar weiterhin auf neue milliardenschwere Konjunkturpakete, die der kommende US-Präsident Joe Biden bereits ankündigte. Andererseits setzt die Corona-Pandemie der weltweiten Wirtschaft weiterhin stark zu.