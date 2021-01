US-Börsen (Schluss) 1 – Dow Jones steigt um ein Prozent

Nach klaren Kursrückgängen am Vortag

Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen, allerdings bröckelten die deutlichen Gewinne gegen Handelsschluss etwas ab. Der Dow Jones stieg um 0,99 Prozent auf 30.603,36 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,98 Prozent auf 3.787,38 Zähler. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,50 Prozent auf 13.337,16 Einheiten hinauf.

Gestützt hatten unter anderem positive Arbeitsmarktdaten. So sank die Zahl der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosehilfe überraschend klar. Zudem hofften Anleger nach den klaren Kursrückgängen am Vortag, dass die Corona-Impfstoffe wirkten und ein weiteres Konjunkturpaket in den USA auf den Weg gebracht werde, um Konjunktur wieder zu beleben.