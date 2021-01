US-Börsen (Schluss) 1 - Dow Jones verliert 0,6 Prozent

Intel und IBM nach Zahlen unter Druck

Die US-Börsen haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones fiel um 0,57 Prozent auf 30.996,98 Punkte. Der marktbreite S&P-500 ermäßigte sich um 0,30 Prozent auf 3.841,47 Zähler. Ein kleines Plus gab es hingegen an der Technologiebörse Nasdaq. Der Nasdaq Composite befestigte sich um 0,09 Prozent auf 13.543,06 Zähler. Belastet wurden die Indizes zum Wochenschluss vor allem von den Verlusten der Schwergewichte Intel und IBM.

Anleger reagierten mit Verkäufen auf die Quartalszahlen der beiden Technologiekonzerne. Während IBM die Anleger mit einem schwachen Cloud-Geschäft enttäuschte, nahmen die Investoren bei Intel nach den starken Zahlen des Chip-Herstellers Kursgewinne mit. Zudem dürfte nach der Euphorie über den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder die Corona-Pandemie stärker in den Fokus der Märkte rücken.