US-Börsen (Schluss) 1 – Dow legt um 1,85 Prozent zu

Nasdaq Composite ebenfalls klar im Plus - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Die US-Börsen sind am Freitag deutlicher höher aus dem Handel gegangen. Noch im Frühhandel hatten die Indizes an der Wall Street in Folge erneut ansteigender US-Anleiherenditen einheitlich in die Verlustzone gedreht, allerdings im Verlauf wieder in die Gewinnzone gefunden und die Aufschläge stetig ausgebaut. Der zwischenzeitliche Zinsauftrieb kam vom monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Der Dow Jones schloss mit plus 1,85 Prozent bei 31.496,30 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 1,95 Prozent hinauf auf 3.841,94 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 1,55 Prozent auf 12.920,15 Zähler. Er hatte am Vortag den zweiten Handelstag in Folge mehr als zwei Prozent verloren.

Die Rendite für zehnjährige Papiere legte nach dem monatlichen Jobbericht zeitweise auf über 1,6 Prozent zu, tendierten zuletzt allerdings wieder darunter bei 1,56 Prozent. Die steigenden Zinsen sind Ausdruck von Wachstumsoptimismus und Inflationsängsten. Beides geht zurück auf die sehr lockere Finanzpolitik der neuen US-Regierung, die ein billionenschweres Konjunkturpaket anstrebt. Bei steigenden Zinsen werden Anleihen allerdings wieder zu einer Alternative für Aktien-Anleger. Der Zinsanstieg hatte die Börsen in den vergangenen Tagen bereits teils kräftig ausgebremst.