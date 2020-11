US-Börsen (Schluss) 1 – Gewinne an der Wall Street

Erfolgreiche Wochenbilanz - S&P-500 und Nasdaq Composite markieren neue Rekordhochs

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag einen verkürzten Handelstag nach "Thanksgiving" mit Kursgewinnen beendet. Damit wurde an der an der Wall Street eine erfolgreiche Handelswoche absolviert. Die wichtigsten Indizes konnten laut US-Informationsdienst CNBC jeweils Wochenzuwächse von mehr als zwei Prozent verbuchen.

Der Dow Jones gewann am Freitag 37,90 Einheiten oder 0,13 Prozent auf 29.910,37 Zähler. Am Montag war er noch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30.000 Punkten geklettert. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 0,24 Prozent auf 3.638,35 Zähler zu und markierte damit ein neues Rekordhoch. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 0,92 Prozent auf 12.205,85 Zähler und erreichte damit ebenfalls ein Allzeithoch.