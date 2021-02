US-Börsen (Schluss) 1 – Indizes zu Wochenschluss kaum bewegt

Inflationsängste verunsichern weiter - Dow Jones schließt unverändert zum Vortag

Die Indizes der US-Börsen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Der Dow Jones schloss praktisch unverändert bei 31.494,32 Punkten. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index ermäßigte sich um 0,19 Prozent auf 3.906,71 Punkte. Der Nasdaq Composite Index befestigte sich minimal um 0,07 Prozent auf 13.874,46 Zähler.

US-Anleger haben sich am Freitag an der Wall Street weiter nervös gezeigt. Die Marktteilnehmer blickten weiter angespannt auf die Zinsmärkte wegen der zuletzt spürbaren Inflationsbedenken. Die fortschreitende Impfkampagne stützte zwar die Erwartung einer baldigen Erholung von der Corona-Krise. Diese gilt aber neben üppigen Staatshilfen und lockerer Zinspolitik auch als Grund für die Sorgen vor künftiger Teuerung, was derzeit die Anleiherenditen in die Höhe treibt. "Hält dieser Trend, würde der Aktienmarkt dann doch etwas weniger alternativlos", sagte Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets.

.