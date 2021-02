US-Börsen (Schluss) 1 – Leitindizes schließen alle im Minus

Inflationssorgen weiterhin im Fokus der Anleger

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Donnerstag einheitlich im Minus geschlossen. Der Dow Jones verlor 119,68 Einheiten oder 0,38 Prozent auf 31.493,34 Zähler. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 17,36 Punkte (minus 0,44 Prozent) auf 3.913,97 Zähler nach. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ermäßigte sich um 100,14 Einheiten oder 0,72 Prozent auf 13.865,36 Zähler.

Im Fokus bleibt die aktuelle Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Börsianern zufolge wächst angesichts steigender Anleiherenditen die Sorge, dass höhere Kreditkosten eine Rallye zunichtemachen könnten, welche die wichtigsten Aktienindizes zuletzt in Rekordhöhen getrieben hat.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten zeigten ein gemischtes Bild. So stiegen die Preise für in die USA eingeführte Güter zu Beginn des Jahres stärker als erwartet. Zudem legte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zu. Hingegen trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Februar weniger als erwartet ein.