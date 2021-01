US-Börsen (Schluss) 1 – Mehrheitlich Gewinne an der Wall Street

Nasdaq markiert neues Rekordhoch - Dow Jones gibt leicht nach

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag mehrheitlich etwas höher geschlossen. Zum Auftakt einer Woche mit einer Vielzahl an Unternehmensberichten zeigten sich die Anleger an der Wall Street leicht optimistisch orientiert. Aufwärts ging es dabei vor allem im Technologiebereich. Der Dow Jones gab hingegen um 36,98 Einheiten oder 0,12 Prozent auf 30.960,00 Zähler ab.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 13,89 Punkte (plus 0,36 Prozent) auf 3.855,36 Zähler zu. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index gewann 92,93 Einheiten oder 0,69 Prozent auf 136.35,99 Zähler und markierte damit ein neues Rekordhoch.