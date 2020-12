US-Börsen (Schluss) 1 – Mehrheitlich Verluste an der Wall Street

Wochenverlust an den US-Börsen

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag mehrheitlich etwas leichter geschlossen und absolvierten damit eine negative Handelswoche. Insgesamt verlief der Wochenausklang an der Wall Street aber in ruhigen Bahnen. Der Dow Jones gewann leicht um 47,11 Einheiten oder 0,16 Prozent auf 30.046,37 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel um moderate 0,13 Prozent auf 3.663,46 Zähler und musste damit bereits seinen 3. Verlusttag in Folge hinnehmen. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index gab 0,23 Prozent auf 12.377,87 Zähler ab.

Anleger zeigten sich ernüchtert von der nach wie vor ausstehenden politischen Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Auch die wohl binnen Tagen bevorstehende Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA sorgte nicht mehr für positive Impulse. Zudem fiel das von der Uni Michigan ermittelte Konsumklima der US-Verbraucher spürbar besser aus als erwartet.