US-Börsen (Schluss) 1 – Mit klaren Verlusten ins Wochenende

Dow Jones minus 0,57 Prozent

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag mit Verlusten geschlossen. Angesichts der hohen Aktienbewertungen sowie überwiegend enttäuschender Konjunkturdaten lieferten den Anlegern auch durchwachsene Geschäftszahlen aus dem Bankensektor und das vom designierten US-Präsidenten Joe Biden in Aussicht gestellte, erwartungsgemäße Konjunkturpaket keine Kaufargumente.

Der Dow Jones gab 177,26 Einheiten oder 0,57 Prozent auf 30.814,26 Zähler ab. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel 27,29 Punkte (minus 0,72 Prozent) auf 3.768,25 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 114,14 Einheiten oder 0,87 Prozent auf 12.998,50 Zähler.

Zudem pausiert der US-Börsenhandel am Montag wegen des Martin Luther King Day. Vvor dem langen Wochenende und Bidens Vereidigung am Mittwoch wollten viele Investoren offenbar kein Risiko eingehen.