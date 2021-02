US-Börsen (Schluss) 1 – Starke Gewinne an der Wall Street

Dow Jones gewinn 0,76 Prozent - Nach schwacher Vorwoche

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag deutlich höher geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung an der Wall Street nach der sehr schwachen Vorwoche. In der vergangenen Handelswoche mussten die US-Börsen die stärksten Wochenverluste seit dem Oktober 2020 hinnehmen.

Der Dow Jones gewann zum Wochenauftakt nun um 229,29 Einheiten oder 0,76 Prozent auf 30 211,91 Zähler, nachdem der weltbekannteste Börsenindex in der Vorwoche um satte 3,3 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index steigerte sich um 59,62 Punkte (plus 1,61 Prozent) auf 3 773,86 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index zog um 332,70 Einheiten oder 2,55 Prozent auf 13 403,39 Zähler hoch.