US-Börsen (Schluss) 1 – Starke Verluste zum Wochenausklang

Dow Jones rutscht zwei Prozent tiefer

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag deutlich tiefer geschlossen. Als Gründe für die Talfahrt wurden sowohl durch die Furcht vor Marktverwerfungen durch den Aufbau spekulativer Positionen genannt als auch die Enttäuschung über den Impfstoff von Johnson & Johnson. An der Wall Street ging damit laut US-Finanzinformationsdienst CNBC die schwächste Handelswoche seit dem Oktober 2020 zu Ende.

Der Dow Jones gab 620,74 Einheiten oder 2,03 Prozent auf 29.982,62 Zähler ab und büßte damit auf Wochensicht laut CNBC um starke 3,3 Prozent an Wert ein. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel um 73,14 Punkte (minus 1,93 Prozent) auf 3.714,24 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index schwächte sich um 266,46 Einheiten oder 2,00 Prozent auf 13.070,70 Zähler ab.