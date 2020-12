US-Börsen (Schluss) 1 – Uneinheitlich nach Gewinnen im Frühhandel

Dow Jones gibt 0,62 Prozent nach - Nasdaq Composite gewinnt 0,50 Prozent

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Nach Gewinnen im Frühhandel setzte sich an der Wall Street im Verlauf eine zurückhaltende Haltung der Anleger durch. Marktteilnehmer befürchten ungeachtet des Beginns der Corona-Impfungen in den USA weitere Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Covid-19-Virus. Dies würde die US-Wirtschaft belasten.

Der Dow Jones gab 184,82 Einheiten oder 0,62 Prozent auf 29.861,55 Zähler ab, nachdem er im Handelsverlauf beim Tageshoch noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel 0,44 Prozent auf 3.647,49 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich hingegen um 0,50 Prozent auf 12.440,04 Zähler.