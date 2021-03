US-Börsen (Schluss) 1 - US-Börsen schließen im Minus

New Yorker Indizes drehen im Verlauf klar in die Verlustzone

Die US-Börsen sind am Dienstag mit teils deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones war zeitweise in der Gewinnzone gelegen, drehte allerdings letztendlich doch ins Minus und schloss mit Abgaben von 0,46 Prozent auf 31.391,52 Einheiten. Auch der S&P-500 verlor 0,81 Prozent auf 3.870,29 Punkte. Beim technologielastigen Nasdaq Composite waren die Verluste mit minus 1,69 Prozent auf 13.358,79 Zähler am deutlichsten.

Für Verunsicherung sorgten einerseits Warnungen der chinesischen Regulierungsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission. Diese hatte vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten gewarnt. Konkret sprach die Behörde davon, dass die derzeit hohen Kurse an den Märkten in den USA und in Europa nicht die realwirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln würde.