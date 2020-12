US-Börsen (Schluss) 1 – Verluste vor dem Wochenende

Nach neuen Rekordhochs im Frühhandel

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag etwas schwächer geschlossen. Nach den im Frühhandel erreichten neuen Rekordhochs ging es an der Wall Street anschließend mit den Kursen bergab. Für Zurückhaltung unter der Anleger sorgten die weiterhin laufenden Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern über ein Corona-Hilfspaket.

Der Dow Jones fiel um 124,32 Einheiten oder 0,41 Prozent auf 30.179,05 Zähler. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab 0,35 Prozent auf 3.709,41 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ging um moderate 0,07 Prozent auf 12 755,64 Zähler zurück.