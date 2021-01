US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street erneut mit Rekordständen

Nasdaq Composite knackte erstmals 13.000-Punkte-Marke

Die US-Börsen haben am Donnerstag klar fester geschlossen, nachdem sie im Tagesverlauf erneut Rekordstände erreicht hatten. Nach den zwei von den Demokraten gewonnen Stichwahlen im Bundesstaat Georgia und der formalen Bestätigung der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten in den beiden Kongresskammer herrschen nun klare Verhältnisse in der US-Politik. Dies wurde auch an der Wall Street positiv aufgenommen.

Unterstützung lieferten außerdem Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Dienstleister zeigte sich im Dezember trotz einer Verschärfung der Coronakrise unerwartet robust.

Der Dow Jones stieg um 0,63 Prozent auf 31.041,13 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 1,48 Prozent auf 3.803,79 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann noch deutlichere 2,56 Prozent auf 13.067,48 Zähler. Er überschritt erstmals die Marke von 13.000 Punkten. Alle drei Indizes erreichten im Tagesverlauf neue Höchststände.