US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street fester, Dow Jones mit Rekordhoch

Dow Jones legt 1,60 Prozent zu und markiert neues Rekordhoch - Erfreuliche Nachrichten zu einer weiteren Impfstoffstudie

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag fester geschlossen. Erfreuliche Nachrichten zu einer weiteren Impfstoffstudie gegen Covid-19 unterstützten an der Wall Street zum Wochenauftakt. Der Dow Jones gewann 470,63 Einheiten oder 1,60 Prozent auf 29.950,44 Zähler und markierte damit wie in der Vorwoche ein neues Rekordhoch. Bereits in der abgelaufenen Handelswoche hatte der wohl weltweit bekannteste Börsenindex in Summe um vier Prozent zugelegt.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte zum Wochenauftakt 1,16 Prozent auf 3.626,91 Zähler zu. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 0,80 Prozent auf 11.924,13 Zähler.