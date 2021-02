US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street mit 6. Gewinntag in Folge

Dow Jones mit neuem Rekordhoch

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag erneut fester geschlossen und damit den jüngsten Höhenflug prolongiert. Mit dem sechsten Handelstag in Folge mit Zuwächsen beim Dow und S&P-500 verzeichnete die Wall Street die längste Gewinnserie seit August 2020. Der Dow Jones gewann zum Wochenstart 237,52 Einheiten oder 0,76 Prozent auf 31.385,76 Zähler. Der wohl bekannteste Börsenindex an der Wall Street markierte damit ein neues Rekordhoch.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 28,76 Punkte (plus 0,74 Prozent) auf 3.915,59 Zähler zu und erreichte damit ebenfalls ein neues Allzeithoch. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um klare 131,34 Einheiten oder 0,95 Prozent auf 13 987,64 Zähler.

Die Anleger blicken trotz der Pandemie-Sorgen optimistisch in die Zukunft. Zum Wochenauftakt hatten vor allem Äußerungen der US-Finanzministerin Janet Yellen für Zuversicht gesorgt. Einerseits warb sie für ein neues billionenschweres Hilfspaket in den Vereinigten Staaten. Andererseits stellte sie für das kommende Jahr eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung in den USA in Aussicht.

Auch wenn die Corona-Pandemie der Wirtschaft weiterhin zusetzt, äußerten sich Marktbeobachter vorsichtig optimistisch. Zuletzt seien die Corona-Neuinfektionszahlen in den USA rückläufig gewesen. Zudem mache man hinsichtlich der Impfkampagne gegen Covid-19 weiter Fortschritte.