US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street mit moderaten Zuwächsen

Dow Jones mit plus 0,09 Prozent auf neuem Rekordhoch

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag etwas höher geschlossen. Vor dem feiertagsbedingt verlängertem Wochenende wurde damit der jüngste Rekordkurs an der Wall Street mit gebremster Geschwindigkeit fortgesetzt. An den US-Börsen wird am Montag wegen "George Washington Day" nicht gehandelt. Der Dow Jones gewann moderate 27,70 Einheiten oder 0,09 Prozent auf 31.458,40 Zähler und markierte damit ein neues Rekordhoch.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index legte 18,45 Punkte (plus 0,47 Prozent) auf 3.934,83 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index steigerte sich um 69,70 Einheiten oder 0,50 Prozent auf 14.095,47 Zähler.