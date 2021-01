US-Börsen (Schluss) 1 - Wall Street mit Verlusten

Zurückhaltung an der Wall Street nach jüngstem Rekordkurs

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Nach dem starken Jahresauftakt und neuen Rekordhöchstständen an der Wall Street in der Vorwoche verhielten sich die Anleger zum Wochenstart nun mit Aktienneuengagements zurückhaltend.

Der Dow Jones gab um 89,28 Einheiten oder 0,29 Prozent auf 31.008,69 Zähler ab. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel um 25,07 Punkte (minus 0,66 Prozent) auf 3.799,61 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index ging um 165,55 Einheiten oder 1,25 Prozent auf 13.036,43 Zähler zurück.