US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street nach Biden-Angelobung klar fester

Nasdaq um knapp zwei Prozent fester

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit klaren Kursgewinnen geschlossen, nachdem sie erneut Rekordstände erreicht hatten. Im Mittelpunkt stand an der Wall Street der Machtwechsel in den USA. Präsident Joe Biden hat seinen Amtseid abgelegt. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten den Eid am Mittwoch an der Westseite des Kapitols in Washington ab.

Zuvor war Kamala Harris als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt worden. Biden löst den Republikaner Donald Trump ab, der entgegen der Tradition nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnahm. Am Markt konzentriere man sich nun auf die angekündigten billionenschweren Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

Der Dow Jones ging um 0,83 Prozent höher bei 31.188,38 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 zog um 1,39 Prozent auf 3.851,85 Einheiten an. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,97 Prozent auf 13.457,25 Zähler. Alle drei Indizes erreichten erneut Rekordstände.