US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street nach Powell-Aussagen tiefer

Steigende Anleiherenditen belasteten - Nasdaq Composite im bisherigen Jahresverlauf nun mit negativer Börsenperformance

Die Wall Street ist am Donnerstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Belastet hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, welche die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten erneut anziehen ließen, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte um 1,11 Prozent auf 30.924,14 Punkte ab. Der S&P-500 verlor 1,34 Prozent auf 3.768,47 Zähler.

Der Nasdaq Composite büßte satte 2,11 Prozent auf 12.723,47 Einheiten ein. Damit wies der Tech-Index, der bereits am Vortag mehr als zweieinhalb Prozent verloren hatte, eine negative Börsenperformance für den bisherigen Jahresverlauf aus.

Powell hatte sich während des Handelsverlaufs zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert, was einen starken Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt auslöste. Er habe keine Maßnahmen der Fed gegen den Anstieg der Zinsen in Aussicht gestellt, monierten Händler.

In der Spitze stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen heute bis auf knapp unter 1,55 Prozent. Höhere Zinsen für die als sicher geltenden Festverzinslichen machen die als riskanter geltende Anlageklasse Aktien unattraktiver. Für Unternehmen kann zudem die Refinanzierung teurer werden.