US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt im Minus

Dow Jones verliert 0,75 Prozent

Die US-Börsen haben sich am Freitag einheitlich mit Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet. Es war der dritte Verlusttag in den vergangenen vier Handelstagen. Zu Wochenbeginn war Dow Jones dank der Hoffnung auf einen weiteren aussichtsreichen Corona-Impfstoff noch auf ein Rekordhoch geklettert. Doch dann hatte angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen etwas Ernüchterung am Markt eingesetzt.

Am Freitag ging der Dow Jones mit einem Minus von 0,75 Prozent bei 29.263,48 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 verlor 0,68 Prozent auf 3.557,57 Einheiten. Der technologielastige Nadasq Composite konnte seine leichten Verlaufsgewinne nicht halten und fiel um 0,42 Prozent auf 11.854.97 Punkte.