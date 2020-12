US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt im Minus

Dow Jones verliert 0,35 Prozent

Die US-Börsen sind am Mittwoch schließlich mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen, nachdem sie im Frühhandel noch Rekordstände erreicht hatten. Die Aussicht auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket für die vom Coronavirus geplagte US-Wirtschaft hatte der Wall Street zunächst noch Auftrieb verliehen. In weiterer Folge bröckelten die Gewinne jedoch ab und die New Yorker Aktienindizes drehten ins Minus.

Der Dow Jones ging um 0,35 Prozent bei 30.068,81 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-50 verlor 0,79 Prozent auf 3.672,82 Einheiten. Der Nasdaq Composite brach um 1,94 Prozent auf 12.338,95 Zähler ein.