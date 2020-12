US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt im Plus

Dow Jones legt 0,49 Prozent zu

Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Kursgewinnen geschlossen. Die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geld- und Fiskalpolitik sorgte für gute Stimmung an der Wall Street. Durchwachsene Konjunkturdaten rückten dagegen in den Hintergrund.

Der Dow Jones stieg um 0,49 Prozent auf 30.303,37 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 0,58 Prozent auf 3.722,48 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,84 Prozent auf 12.764,75 Zähler.

Mit einem Tag Verspätung entfalten die Aussagen der US-Notenbank Fed an der Börse offenbar ihre positive Wirkung. Die Währungshüter setzen ihre Krisenpolitik angesichts der weiter schwelenden Corona-Pandemie fort. Die Leitzinsen bleiben in der Nähe der Nulllinie, während weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden.