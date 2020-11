US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt klar im Minus

Dow Jones verliert 1,16 Prozent

Die US-Börsen haben am Mittwoch einheitlich klar im Minus geschlossen, nachdem sich die Stimmung an der Wall Street im Späthandel eingetrübt hatte. Im Tagesverlauf waren sie noch leicht im Plus gelegen. Ein unmittelbarer Auslöser den Stimmungsdreh war nicht auszumachen.

Bestimmendes Thema an der Wall Street ist weiterhin der Kampf gegen das Coronavirus. Hier gab es erneut positive Neuigkeiten hinsichtlich eines Covid-19-Impfstoffs.

Der Dow Jones ging um 1,16 Prozent tiefer bei 29.438,42 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 verlor 1,16 Prozent auf 3.567,79 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es 0,82 Prozent abwärts auf 11.801,60 Zähler.