US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt mit Kursverlusten

Dow Jones verliert 1,08 Prozent

Die US-Börsen haben am Donnerstag einheitlich mit klaren Kursverlusten geschlossen. Auch an der Technologiebörse Nasdaq, die im Frühhandel zunächst noch zugelegt hatte, endete der Handelstag schließlich im roten Bereich.

Am Vortag hatte die Nasdaq noch eine Aufwärtsbewegung hingelegt, nachdem sie zuvor zwei Tage in Folge unter Druck gestanden waren. Wegen der Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff hatten Anleger zu Wochenbeginn ihre Depots stärker in zyklische Werte umgeschichtet.

Der Dow Jones ging um 1,08 Prozent tiefer bei 29.080,17 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 verlor 1,00 Prozent auf 3.537,01 Zähler. Der Nasdaq Composite gab schließlich um 0,65 Prozent auf 11.709,59 Punkte nach, nachdem er im Frühhandel zwischenzeitlich um mehr als ein halbes Prozent zugelegt hatte.