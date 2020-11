US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt uneinheitlich

Dow Jones verliert 0,58 Prozent

Die US-Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones ging um 0,58 Prozent tiefer bei 29.872,47 Einheiten aus dem Handel. Am Vortag hatte der Index das erste Mal in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten geknackt und auch über dieser geschlossen.

Der marktbreite S&P-500 verlor etwas geringere 0,16 Prozent auf 3.629,65 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite hingegen stieg um 0,48 Prozent auf 12.094,40 Einheiten.

Verantwortlich für die Zurückhaltung unter den Anlegern dürfte auch der kommende Feiertag Thanksgiving am morgigen Donnerstag sein, an dem an der Wall Street nicht gehandelt wird - und am Freitag findet ein verkürzter Handel statt. Deshalb nutzen viele Börsianer den Feiertag für ein verlängertes Wochenende. Meist halten sich die Kursbewegung bereits im Vorfeld in Grenzen.