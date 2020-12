US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt uneinheitlich

Dow Jones legt zu, Nasdaq Composite gibt nach - Anleger schichten Depots um

Vor dem aufgrund von Weihnachten verkürzten morgigen Handelstag sind die US-Börsen zur Wochenmitte uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Gesucht waren am Mittwoch vermehrt Titel der sogenannten "Old Economy", nachdem am Vortag Aktien aus der Technologiebranche gefragt waren. Damit dürften Investoren auf eine Erholung der zuletzt am stärksten durch die Coronakrise belasteten Wertpapiere gesetzt haben, kommentierten Marktbeobachter.

Der Dow Jones stieg um 0,38 Prozent auf 30.129,83 Einheiten. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um geringere 0,07 Prozent auf 3.690,01 Zähler hinauf. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor dagegen 0,29 Prozent auf 12.771,11 Punkte.

Dass der aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump Stellung gegen das vom US-Kongress geschnürte Konjunkturpaket bezogen hatte, beunruhigte Investoren am heutigen Handelstag nicht, hieß es weiter. Entweder würde das Programm trotz der Drohungen Trumps von ihm unterschrieben oder ein noch größeres würde geschnürt.