US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt uneinheitlich

Dow Jones deutlich schwächer - Nasdaq Composite im Plus

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Merklich abwärts ging es vor allem für den Dow Jones, während die Technologiewerte an der Nasdaq zulegen konnten. Der Dow Jones rutschte 469,64 Einheiten oder 1,50 Prozent auf 30.932,37 Zähler tiefer. Erst am Mittwoch hatte das Börsenbarometer nach dem Beruhigungsversuch von Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik ein Rekordhoch erreicht.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab 18,19 Punkte (minus 0,48 Prozent) auf 3.811,15 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index befestigte sich hingegen um 72,91 Einheiten oder 0,56 Prozent auf 13.192,34 Zähler.

Die Inflationsängste blieben das bestimmende Thema, auch wenn sich die Lage am Anleihemarkt vorerst beruhigt hat. Zuletzt waren dort die Renditen aus Furcht vor einer strafferen Geldpolitik zur Abwehr inflationärer Tendenzen in die Höhe geschnellt. Steigende Zinsen lassen Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver erscheinen.