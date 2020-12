US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt wenig verändert

Dow Jones legt 0,20 Prozent zu

Die US-Börsen haben am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Nach der jüngsten Rekordjagd hielten sich die Anleger an der Wall Street nun wieder zurück. Sowohl beim marktbreiten S&P-500 als auch an der Technologiebörse Nasdaq hatte es am Dienstag Rekordstände gegeben. Für Belastung sorgten auch schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten. Dennoch konnten die Börsen ihre klaren Kursverluste aus dem Frühhandel im Tagesverlauf wieder aufholen oder zumindest eindämmen.

Der Dow Jones ging um 0,20 Prozent höher bei 29.883,79 Punkten aus dem Handel, nachdem er im Tief noch 0,75 Prozent verloren hatte. Der marktbreite S&P-500 stieg um 0,18 Prozent auf 3.669,01 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite schaffte es nicht mehr ins Plus, er beendete den Handelstag mit einem knappen Minus von 0,05 Prozent bei 12.349,37 Zähler. Zwischenzeitlich war er bis 1,12 Prozent im Minus gelegen.