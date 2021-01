US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt wenig verändert

Dow Jones verliert geringfügige 0,03 Prozent

Die US-Börsen haben am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Vor der am Freitag mit den ersten US-Banken startenden Berichtssaison hielten sich die Anleger an der Wall Street zurück. Die vor Handelsbeginn veröffentlichen Inflationsdaten lieferten ebenfalls keine spürbaren Impulse.

Ebenfalls im Blick blieb die Politik. Die Parlamentsabstimmung über ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat kurz vor Börsenschluss begonnen. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses gaben am Mittwoch ihre Stimmen für oder gegen ein Impeachment Trumps an. Eine Mehrheit für die Anklageerhebung wegen "Anstiftung zum Aufruhr" im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger galt als sicher.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 31.060,47 Punkten. Der marktbreite S&P-500 dagegen stieg um 0,23 Prozent auf 3.809,84 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,43 Prozent auf 13.128,95 Zähler.