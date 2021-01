US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt wenig verändert

Dow Jones verliert 0,04 Prozent

Die US-Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich wenig verändert geschlossen. Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Vortag ist den US-Aktien am Donnerstag im frühen Handel die Luft ausgegangen. Die wichtigsten New Yorker Aktienindizes erreichten zunächst zwar wie schon am Vortag Rekordstände, danach reichte es jedoch für keine großen Sprünge mehr.

Der Dow Jones rutschte sogar knapp ins Minus und ging um 0,04 Prozent tiefer bei 31.176,01 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 3.853,07 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg etwas stärker um 0,55 Prozent auf 13.530,92 Zähler.