US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street wenig verändert ins Wochenende

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag wenig verändert geschlossen. Damit ging an der Wall Street aber eine sehr starke Handelswoche zu Ende. Laut US-Finanzinformationsdienst CNBC absolvierten die US-Börsen die beste Wochenperformance seit dem April.

Der Dow Jones fiel zum Wochenausklang leicht um 66,78 Einheiten oder 0,24 Prozent auf 28.323,40 Zähler. Der S&P-500 Index gab magere 0,03 Prozent auf 3.509,44 Zähler ab, verbuchte auf Wochensicht laut CNBC aber einen Zuwachs von mehr als sieben Prozent. Dies war damit nach Berechnungen des US-Senders die beste Kursentwicklung in einer Woche mit einer Präsidentschaftswahl seit dem Jahr 1932. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index legte moderate 0,04 Prozent auf 11.895,23 Zähler zu und gewann in den vergangenen fünf Sitzungen in Summe damit beachtliche neun Prozent.