US-Börsen (Schluss) 2 - Airbnb legt fulminantes Börsendebüt hin

Aktienkurs von Apartmentvermittler mehr als verdoppelt - Dow Jones fällt auf 29.999 Punkte

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handelstag leicht im Minus, die Technologiebörse Nasdaq dagegen konnte ihre anfänglichen Kursverluste aufholen und schloss etwas höher. Auf Unternehmensseite sorgte vor allem das fulminante Börsendebüt von Airbnb für Aufsehen.

Der Dow Jones fiel um 0,23 Prozent auf 29.999,26 Punkte. Der S&P-500 verlor ebenfalls nur leichte 0,13 Prozent auf 3.668,10 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite dagegen legte 0,54 Prozent auf 12.405,81 Zähler zu, nachdem er im Frühhandel zunächst um mehr als ein Prozent gefallen war.

Belastungsfaktoren war vor allem die weiter angespannte Pandemie-Situation, aber auch schwächer als erwartet ausgefallene Zahlen vom Arbeitsmarkt. Am Mittwoch hatte die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten in den USA erstmals über 3.000 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200.000, blieb aber unter ihrem Rekordwert. Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen.

Im Mittelpunkt an der Wall Street stand jedoch das Börsendebüt von Airbnb - und dieses fiel fulminant aus. Der Aktienkurs Apartment-Vermittlers hat sich an seinem ersten Handelstag mehr als verdoppelt. Der Ausgabepreis lag noch bei 68 Dollar, der erste Kurs dann bereits bei 146 Dollar. Aus dem Handel gingen die Titel schließlich bei gut 144 Dollar. Der Börsenwert von Airbnb überschritt damit die Marke von 100 Mrd. Dollar.

Der zweite Handelstag war er unterdessen bei Doordash. Nach dem Kursfeuerwerk am Vortag ging es nun wieder abwärts. Allerdings konnten die Titel ihre zwischenzeitlichen Verlaufsverluste von mehr als acht Prozent bis Handelsschluss deutlich eingrenzen und beendeten den Handelstag um rund zwei Prozent tiefer.

Die Aktien des Essensauslieferers, die zuvor zu einem Stückpreis von 102 Dollar an die Anteilseigner gegangen waren, hatten am Vortag in der Spitze 195,50 Dollar erreicht und am Ende des ersten Handelstages mit dem Schlusskurs von 189,51 Dollar ein Plus von knapp 86 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis behauptet. Nun standen sie bei gut 174 Dollar.

Die Aktionäre von Biontech und Pfizer warteten indes auf die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Notfallzulassung ihres Impfstoffs in den USA. In mehreren anderen Ländern wurde er bereits genehmigt. Während Biontech-Papiere an der Nasdaq um rund fünfeinhalb Prozent anzogen, verloren die Pfizer-Aktien 0,3 Prozent.

Bei Starbucks konnten sich die Anteilseigner über einen Kursanstieg von knapp fünf Prozent freuen. Die Kaffeehauskette rechnet 2021 mit einer deutlichen Geschäftserholung und will binnen zehn Jahren die Zahl ihrer Cafés von aktuell rund 33.000 auf gut 55.000 ausbauen.