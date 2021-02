US-Börsen (Schluss) 2 - Beziehungen zwischen USA und China im Fokus

Nach Telefonat zwischen den Staatsoberhäuptern beider Länder

Große Kursveränderungen sind an der Wall Street am Donnerstag ausgeblieben. Neben frischen Quartalszahlen standen auch die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China im Vordergrund, nachdem der neue US-Präsident Joe Biden und sein chinesisches Pendant ein erstes Telefonat geführt hatten.

Der Dow Jones gab um marginale 0,02 Prozent auf 31.430,70 Punkte nach. Dagegen konnte der S&P-500 mit plus 0,17 Prozent bei 3.916,38 Zählern etwas höher aus dem Handel gehen. Der Nasdaq Composite gewann 0,38 Prozent auf 14.025,77 Einheiten.

Im telefonischen Gespräch Bidens mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind die Gegensätze zwischen beiden Mächten aufeinandergeprallt. Nach Angaben des Weißen Hauses unterstrich der neue US-Präsident in dem Gespräch unter anderem seine "grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken." Die Märkte würden angesichts dieser Spannungen nervös werden, kommentierte ein Marktbeobachter.

Seitens Konjunkturdaten wurden die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. In der Woche bis zum 6. Februar wurden 793.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Das sind 19.000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt 758.000 Erstanträge erwartet.

Auf Unternehmensseite sorgten einige Zahlenvorlagen für Bewegung. So verloren etwa die Aktien von PepsiCo knapp zwei Prozent. In den letzten drei Monaten des Jahres 2020 hatte der Konzern seine Umsätze um 8,8 Prozent angekurbelt. Der Getränkekonzern verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von fast 5 Prozent auf 70,4 Mrd. US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie blieb das Unternehmen mit 5,52 US-Dollar knapp unter dem Vorjahreswert, schnitt aber besser ab als zuletzt vom Management erwartet.

Die Titel des Nahrungsmittelriesen Kraft Heinz stiegen dagegen um annähernd fünf Prozent. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Die Uber-Anteilsscheine sackten um 3,9 Prozent ab. Die Corona-Krise hat den weltgrößten Fahrdienst-Vermittler auch zum Jahresende stark belastet. Im vierten Quartal fiel ein Nettoverlust von 986 Mio. Dollar. Die Erlöse gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar zurück. Während der Umsatz des von der Pandemie ausgebremsten Fahrdienst-Hauptgeschäfts um rund 50 Prozent einbrach, verzeichnete die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats ein starkes Wachstum von 130 Prozent.

Die Titel von Sonos schossen um mehr als 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von kabellosen Lautsprechern hatte mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen.

Auch ein Börsengang stand am Donnerstag im Fokus. So stiegen die Aktien des Dating-App-Betreibers an ihrem ersten Handelstag um über 60 Prozent auf 70,31 US-Dollar. Der Ausgabepreis hatte bei 43 Dollar gelegen. Für die Anteile des Branchenrivalen Match, der unter anderem die Dating-App Tinder betreibt, ging es um 0,62 Prozent hinauf.