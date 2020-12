US-Börsen (Schluss) 2 - Dow bricht Rekordfahrt ab, verliert 0,4 %

Abstimmung im Senat über Ausweitung des Hilfspakets vorerst blockiert

Die US-Börsen haben am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow Jones fiel um 0,35 Prozent auf 30.297,51 Punkte. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index ermäßigte sich um 0,24 Prozent auf 3.726,37 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verlor 0,38 Prozent auf 12.850,22 Zähler.

Im Frühhandel konnten die US-Börsen angeheizt von der Aussicht auf eine Ausweitung des Corona-Hilfspakets noch ihre jüngste Rekordjagd fortsetzen. Noch der Zustimmung des Repräsentantenhauses ist am Dienstag dann aber der Versuch gescheitert, auch im US-Senat ein rasches Votum hierzu anzusetzen. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell blockierte dieses Vorhaben zunächst.

Vor diesem Hintergrund drehten auch die Börsen bis Handelsschluss leicht ins Minus. McConnell vertröstete die Demokraten und sagte, der Senat werde in dieser Woche "einen Prozess beginnen", sich hiermit zu befassen, gemeinsam mit zwei anderen Anliegen des Präsidenten.

Die Auseinandersetzung um das Hilfspaket stellt Trumps Republikaner vor schwierige interne Diskussionen und sorgt für ungewöhnliche Einigkeit zwischen Trump und den Demokraten. Einige Republikaner im Senat signalisierten ihre Unterstützung für das Vorhaben. Denn sie befürchten, dass ihre Partei andernfalls die anstehende Nachwahl für die beiden Senatorenposten im Bundesstaat Georgia verlieren könnte.

Sollten dort die demokratischen Herausforderer siegen, gäbe es im Senat ein politisches Patt. Bei Stimmengleichheit würde dann das Votum der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag zugunsten der Demokraten geben, die so den Kongress dominieren und dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden die Durchsetzung seiner politischen Agenda erleichtern würden.

Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen dünnen mit dem nahen Jahresende immer mehr aus. An die Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Intel. Spekulationen um eine strategische Neuausrichtung des Chip-, Software- und Datenbankspezialisten ließen den Kurs um knapp fünf Prozent anziehen. Einem Medienbericht zufolge hat der Hedgefonds Third Point, der einen Aktienanteil an Intel aufgebaut haben soll, vom Intel-Chef Omar Ishrak gefordert, mit strategischen Änderungen den Wert des Technologiekonzerns zu erhöhen.

Analyst Mitch Steves von der Bank RBC kann sich vorstellen, dass Intel die Chip-Produktion in ein Gemeinschaftsunternehmen mit einer anderen Branchengröße einbringt, etwa mit der taiwanesischen TSMC oder der südkoreanischen Samsung. Ein solcher Schritt würde allerdings die Profitabilität von Intel erheblich schmälern, sagte der Experte.

Aktien von Apple erklommen in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch, dann aber machten Investoren "Kasse": Mit einem Abschlag von 1,3 Prozent fanden sich die Papiere des Mac- und iPhone-Herstellers am Ende des Leitindex Dow wieder.